Букмекеры оценили шансы ФК «Краснодар» на победу в ЧР

Они не относят клуб к основным претендентам на титул чемпионов России по итогам сезона-2018/19, но предполагают, что он попадет в первую пятерку и завоюет путевку в еврокубки.

Ведущие букмекерские конторы, работающие на территории России, оценивают «быков» коэффициентами от 13 до 30, в зависимости от выбранной конторы. Попадание «Краснодара» на первую-вторую строчку в турнирной таблице оценивается коэффициентом 10, в первую тройку — коэффициентом 4, в первую пятерку — коэффициентом 1,6.

После пяти стартовых туров РПЛ «Краснодар» с семью набранными очками занимает шестую строчку в турнирной таблице чемпионата. Сейчас горожане отстают на восемь баллов от лидирующего петербургского «Зенита», который букмекеры считают фаворитом чемпионата. На «Зенит» предлагается сделать ставки с коэффициентом от 1,65 до 1,8.

На исход того, что ФК «Краснодар» станет самой результативной командой в сезоне-2018/19 РПЛ, предлагается коэффициент 6.

По мнению букмекерских контор, игроки «Краснодара» не входят в число главных претендентов на звание лучшего бомбардира ЧР. Вероятность того, что главным снайпером текущего сезона в итоге станет бразильский форвард «быков» Ари, оценивается коэффициентом 35, в то время как на экс-нападающего команды Федора Смолова предлагается сделать ставки с коэффициентом 5, сообщает РБК-Краснодар.

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