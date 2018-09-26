Команда 27 сентября встретится с курским «Авангардом».

На выход в следующий раунд турнира команды из Краснодара букмекеры предлагают сделать ставки с коэффициентами от 1,32 до 1,47, в зависимости от выбранной конторы. Проход представителя ФНЛ в 1/8 финала оценивается коэффициентами — 2,69-3,18.

Наиболее вероятными вариантами счета по итогам основного времени встречи букмекеры называют победу хозяев 1:0 или 2:0, ничейные результаты 0:0 или 1:1, а также победу гостей 1:0, 2:0, 2:1, 3:0 или 3:1, сообщает РБК-Краснодар.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», матч 1/16 финала Олимп — Кубка России по футболу пройдет в Курске.

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