Букмекеры считают ФК «Краснодар» фаворитом в гостевом матче с «Анжи»

Игра в рамках седьмого тура РПЛ пройдет 16 сентября в Каспийске.

После шести стартовых туров чемпионата страны краснодарский клуб с 10 набранными очками находится на четвертой строчке в турнирной таблице. ФК «Анжи» с тремя баллами замыкает таблицу Российской премьер-лиги.

Победа горожан над дагестанской командой оценивается букмекерами коэффициентами от 1,37 до 1,51. На домашнюю победу «Анжи» предлагают сделать ставки с коэффициентами 6,89-9, на ничью — с коэффициентами от 3,18 до 4,7.

Наиболее вероятными вариантами итогового счета в матче букмекеры называют ничейные результаты 0:0 (7,75-11,25) или 1:1 (7,2-9), а также победу «быков» 1:0 (5,4-6,5), 2:0 (5,6-6,31), 2:1 (7,5-9,5) или 3:0 (8,5-9,7). На другие варианты итогового счета принимаются ставки с коэффициентами, значительно превышающими 10, сообщает РБК-Краснодар.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», перед началом сезона-2018/19 букмекеры оценили шансы ФК «Краснодар» на победу в ЧР как невысокие.

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