Букмекеры спрогнозировали выход сборной России в плей-офф ЧМ-2018

Эксперты отмечают, что коэффициент на победу россиян в группе A составляет 2,2, тогда как на уругвайцев дают 2,0.

Поставить на Египет предлагают с коэффициентом 7,0. Ставки на Саудовскую Аравию принимаются с коэффициентом 36,0.

Зарубежные букмекеры меньше верят в сборную России. В одной из крупнейших букмекерских компаний Великобритании коэффициент на Россию равен 2,75, на Уругвай – 1,80.

«Переводя букмекерские коэффициенты на русский язык, шансы уругвайцев выиграть группу A около 45%, а вероятность победы россиян в группе – около 41%. Это если говорить о российских конторах. Зарубежные букмекеры оставляют Уругваю около 50% шансов, а россиянам – близко 33%. На Египет приходится близко 13,5%, а Саудовской Аравии оставляют менее 5% шансов», – цитирует эксперта «Рейтинга Букмекеров» Алексея Ткачука «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», жеребьевка финального турнира чемпионата мира 2018 года, который пройдет в России, состоялась 1 декабря в Кремле. Сборная России на групповом этапе ЧМ-2018 сыграет с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем.

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