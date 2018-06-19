Бульдог Буч и выдра Гарри предсказали победу России в матче с Египтом

В Санкт-Петербурге 19 июня встретятся сборные России и Египта по футболу. Миллионы людей будут наблюдать за игрой по телевизору, а в Сочи местом притяжения любителей спорта станет фан-зона с огромным экраном, на котором в прямом эфире будут транслировать матч.

Букмекеры ставят на победу российской команды. Это подтверждают и кубанские животные-оракулы. В Сочи выдра Гарри выбрал мяч с российским триколором. В гостях телеканала «Кубань 24» вновь побывал английский бульдог Буч. Для него подготовили две миски с едой и флагами государств-соперников.

Оба оракула не ошиблись в предсказании итога первого матча сборной России. На прошлой неделе подопечные Станислава Черчесова переиграли команду Саудовской Аравии со счетом 5:0. Игра второго тура чемпионата мира между Россией и Египтом пройдет на стадионе «Санкт-Петербург». Начнется встреча в 21:00.

Все новости по теме:

Чемпионат мира по футболу — 2018

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник