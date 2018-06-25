Бульдог Буч в студии «Кубань 24» предсказал победу России в игре с Уругваем

25 июня в 08:49

Личный оракул телеканала в финальном состязании группового этапа чемпионата мира по футболу отдал предпочтение команде Станислава Черчесова.

Игра пройдет 25 июня на стадионе «Самара арена». С Бучем согласны и букмекеры. Они тоже ставят на национальную сборную.

Россияне в двух предыдущих матчах одержали две разгромные победы. Одну над сборной Саудовской Аравии — 5:0, другую — над командой Египта — 3:0. Похожие успехи и у предстоящих соперников, только они обыграли противников с минимальным счетом — 1:0, как в матче со сборной Египта, так и в игре с Саудовской Аравией.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

Все новости по теме:

Чемпионат мира по футболу — 2018

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник