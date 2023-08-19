Буркина-Фасо и Мали перебросили военные самолеты в Нигер для отражения любой агрессии

Военные Буркина-Фасо и Мали направили свои военные самолеты в Нигер, где военные совершили государственный переворот, в знак солидарности со страной и для отражения любой агрессии. Об этом сообщил нигерийский телеканал RTN в пятницу вечером.

Он заявил, что, размещая свои самолеты в Нигере, Буркина-Фасо и Мали «практически выполняют свои обязательства, содержащиеся в Совместном коммюнике солидарности с Нигером». . Это было сделано, чтобы «отражать любую агрессию против Нигера», заявил телеканал.

RTN также сообщил, что в Ниамее официальные лица из штаб-квартир Мали, Буркина-Фасо и Нигера встретились с «Экономическим сообществом Запада». Африканские государства» (ЭКОВАС) сообщили, что встреча была проведена «для доработки плана отражения трусливой и незаконной агрессии».

Он отражает стремление защитить Нигер и его народ от любой агрессии.

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