Бурлачко: работающим в «Азов-Сити» людям надо помочь с поиском работы

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко провел совещание, посвященное ситуации вокруг игорной зоны «Азов-Сити».

С января 2019 года игорную зону ликвидируют в соответствии с федеральным законодательством.

«Решение о закрытии игорной зоны было озвучено еще три года тому назад. Время на подготовку к этому было. Сейчас главное — обеспечить новыми рабочими местами тех жителей края, кто вынужден будет их лишиться после ликвидации игорной зоны», — сказал Юрий Бурлачко.

О том, что делается в этом направлении, рассказал глава Щербиновского района Сергей Цирульник. На долю муниципального образования приходится большая часть работников «Азов-Сити» — около 400 человек. Как сообщил глава района, достигнута договоренность администрации с собственниками компаний игорной зоны о том, что сокращаемый персонал в обязательном порядке получит все полагающиеся выплаты. Кроме того, ведут переговоры с крупными предприятиями района о выделении рабочих мест.

Некоторые из числа бывших сотрудников «Азов-Сити» уже нашли новую работу в районе, не дожидаясь закрытия объекта. Другая часть специалистов получила предложения по работе в сочинской игорной зоне.

Также на совещании обсудили перепрофилирование игорной зоны. Власти Кубани должны проработать варианты дальнейшего использования имущества и инфраструктуры, в которые вложили средства инвесторы и край.

Председатель ЗСК поручил профильному комитету, который возглавляет вице-спикер Сергей Алтухов, создать для решения этих вопросов специальную рабочую группу, сообщает пресс-служба Законодательного собрания Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», инвесткомпания «Роял Тайм Групп» в мае 2015 года приостановила работу по новым проектам в игорной зоне «Азов-Сити» в Щербиновском районе.

«Роял Тайм Групп» планировала до 2018 года вложить в «Азов-Сити» 10 млрд рублей еще в два комплекса с отелями и казино. В мае 2016 года указом президента РФ Владимира Путина работа «Азов-Сити» была продлена до 1 января 2019 года.

«Азов-Сити» ликвидируют с 31 декабря. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Игорную зону предложили перепрофилировать в промышленный парк.

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