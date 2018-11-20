Бурлачко занял третье место в медиарейтинге глав законодательных органов субъектов РФ

Компания «Медиалогия» подготовила медиарейтинг глав законодательных органов за октябрь.

Лидерами медиарейтинга глав законодательных органов субъектов РФ в октябре стали Владимир Константинов (Республика Крым), Вячеслав Макаров (Санкт-Петербург) и Юрий Бурлачко (Краснодарский край).

Председатель Законодательного Собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко провел заседание XXIX Конференции Южно-Российской парламентской ассоциации, в которой приняли участие представители законодательных собраний Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. В рамках конференции было подписано соглашение между Краснодарским краем и Крымом о развитии яхтенного туризма. Также сообщалось, что Юрий Бурлачко побывал в краевой клинической больнице № 1, где навестил пострадавших в Керченском политехническом колледже, передал им подарки и пожелал скорейшего выздоровления, сообщается на сайте «Медиалогии».

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник