Было сказано, сколько узбекистанцев устроились на работу за границу за 6 месяцев

За последние полгода 21 595 узбекистанцев были трудоустроены на срочные рабочие места в зарубежных странах. Об этом сообщил начальник информационной службы Агентства по внешней трудовой миграции Артикходжа Норов на брифинге в АОКА.Заключены договоры о сотрудничестве с 58 организациями из таких стран, как Латвия, Польша, Германия, Россия, Казахстан и в них было выявлено около 30 000 вакансий.

Сегодня в Германии, Чехии, Венгрии, В таких странах, как Израиль, Япония, Россия, Латвия, Литва, Болгария, Польша, предлагаются вакансии в различных областях медицина, вождение, строительство, производство и сервис.