Бюджет ФК «Урожай» составит 70 млн рублей

Об этом на пресс-конференции рассказал гендиректор клуба Иван Хатылев.

Он отметил, что этих средств хватит для решения основной задачи клуба — выхода в Олимп — ФНЛ.

«Мы будем жить прежде всего по средствам. Это касается и процесса комплектации команды — приобретения новичков. Нам нужно избежать ошибок прошлого. Будем исходить из финансовых возможностей клуба», — добавил спортивный директор клуба Николай Писарев.

Ранее стало известно, что ООО «Футбольный клуб «Урожай»» сменило владельцев и генерального директора. Структуры бизнесмена Мишеля Литвака полностью вышли из числа учредителей футбольного клуба. В настоящее время 70% принадлежат ООО «Оптима Юг», еще 30% — ООО «Ростагро», сообщает «РБК Краснодар».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», «Урожай» был создан властями Краснодарского края в качестве преемника ФК «Кубань», так как клуб не смог получить лицензию РФС из-за долгов. Команда завершила сезон 2017/18 на девятом месте в турнире Олимп — ФНЛ.

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