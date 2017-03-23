Бюджет Краснодара увеличили более чем на 2 млрд рублей

В Краснодаре 23 марта приняли изменения в бюджет города. Объем бюджета увеличили более чем на 2 млрд рублей.

«Только на ремонт дорог 1 млрд рублей выделяет федеральный бюджет, 900 млн — краевой и 100 млн — наше софинансирование. На эти средства мы сможем привести в порядок более 70 км городских дорог, такого масштабного ремонта в Краснодаре не было последние несколько лет, это серьезная поддержка города со стороны губернатора Кубани и федерального центра. Теперь стоит задача провести все работы максимально качественно», — отметил мэр города Евгений Первышов.

В департаменте строительства администрации краевого центра пояснили, что в сейчас готовится соглашение с министерством транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края, в котором будет определен перечень участков дорожной сети для ремонта.

Предполагается, что в первую очередь будут отремонтированы участки на улицах Шевченко, Уральской, Комарова, Березанской, Чкалова, Воронежской, а также ряд дорог в Пашковском жилом районе, в станице Старокорсунской.

Это дороги общего пользования местного значения, которые будут приведены в порядок в рамках программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Краснодарской городской агломерации, подпрограммы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского края».

Работа ведется по проекту «Безопасные и качественные дороги» Минтранса РФ. В 2018 году планируется привести в порядок 43 участка городских дорог на общую сумму 1,908 млрд рублей. Программа рассчитана на 2017–2025 годы, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», губернатор Кубани Вениамин Кондратьев 23 марта совершил объезд Краснодара и заявил, что дороги на улицах Тургенева и Новороссийской находятся в плохом состоянии.

Источник