Президент США Джо Предлагаемый администрацией Байдена федеральный бюджет на 2024 год является недальновидным и угрожает будущему страны, поскольку предусматривает дальнейшее увеличение государственного долга. Об этом сообщает источник The Washington Post.

Дефицит федерального бюджета составляет почти 2 трлн долларов на фоне рекордного для 2024 года уровня государственного долга в 31 трлн долларов.

Отмечается, что Соединенные Штаты достигли опасной черты, когда отношение их долга к ВВП является самым высоким со времен Второй мировой войны. По данным The Washington Post, государственный долг в настоящее время составляет 98% ВВП США и может возрасти до 118% в следующем десятилетии.

«Если ничего не изменится, Qo Соединенные Штаты вскоре столкнутся с неопределенным сценарием, который ослабит его национальную безопасность, поставит под угрозу его способность инвестировать в будущее, возложит несправедливое бремя на будущие поколения и потребует сокращения важнейших программ, таких как социальное обеспечение и медицинская помощь», — сказал источник. Согласно статье, стабилизация государственного долга должна быть приоритетом для Байдена и Конгресса США.