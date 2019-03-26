Бывшая победительница «Мисс Москва — 2018» призвала девушек избегать конкурсов красоты

Уроженка Кубани Алеся Семеренко написала об этом в Instagram.

По мнению девушки, в России плохо относятся к победительницам конкурса красоты — они становятся объектом насмешек и сплетен.

«Вот вам мысль, молодые девушки, кто хочет пойти в крупный конкурс. Тридцать раз подумайте, готовы ли вы! Возможно, вам это совсем не нужно. Дети, карьера, семья — гораздо проще, чем вступать в войны со всем миром», — посоветовала Семеренко.

Она подчеркнула, что для нее неважно — будет у нее титул или нет. ⠀

«Для себя я уже завоевала номинации и добилась успеха. В любом случае, как бы обо мне не сказали, какие мне бы не ставили диагнозы, я буду идти вперед», — заключила Семеренко.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», уроженка Кубани выиграла конкурс «Мисс Москва — 2018». В марте 2019-го ее лишили титула, организаторы конкурса сообщили, что Алеся Семеренко не соблюдала условия договора. Алеся Семеренко за три месяца после конкурса якобы не посетила ни одного мероприятия и на звонки не отвечает. Также забрать корону у бывшей «Мисс Москва» организаторы смогли не сразу, а когда девушка вернула украшение, оказалось, что оно повреждено.

Сама Алеся Семеренко опровергла информацию, которую распространяют организаторы конкурса, назвав ее клеветой.

За нарушение обязательств по контракту уроженка Кубани Алеся Семеренко должна заплатить штраф, но пока организаторы конкурса иск не подают.

Как рассказал юрист конкурса красоты Павел Ставицкий, договор предусматривает штраф за лишение титула до 500 тыс. рублей. По его словам, Семеренко должна убрать со своих страниц все фотографии, видео и хештеги, содержащие указание на сам конкурс «Мисс Москва». Если такого не случится, то могут последовать иски. Девушка прокомментировала угрозу штрафа.