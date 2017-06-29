Бывшая гандболистка «Кубани» Кузнецова перешла в «Вардар»

Спортсменка подписала с македонским клубом двухлетний контракт.

В «Вардар» 30-летняя Полина Кузнецова перешла на правах свободного агента, сообщает Sports.ru со ссылкой на пресс-службу клуба.

«Мы очень рады, что эта гандболистка мирового уровня перешла в нашу команду. Верю, что вместе мы сможем достичь высоких результатов», – сказал генеральный директор «Вардара» Давор Стояноски.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Полина Кузнецова покинула «Кубань» по окончании сезона-2016/17. По разным причинам из команды ушли еще восемь игроков.

Вернуться на ленту

Источник