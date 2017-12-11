Бывшего мэра Туапсе Чехова отпустили на время доследственной проверки

Уголовное дело в его отношении не возбуждали.

«По факту задержания Александра Чехова в аэропорту с крупной суммой денег проводится доследственная проверка. Уголовное дело не возбуждали, никакие меры процессуального принуждения к нему не применялись», — рассказала интернет-порталу «Кубань 24» старший помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Наталья Смяцкая.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Александра Чехова задержали вечером 7 декабря в аэропорту Краснодара. Чиновника подозревают в получении взятки за признание одного из домов аварийным. При задержании у него был пакет, в котором якобы находилась крупная сумма денег. Чехов свою вину отрицает.

С 1 декабря исполняющим обязанности мэра Туапсе назначили Юрия Кузьменко.

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