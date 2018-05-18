Бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля выписали из больницы

18 мая в 12:57

Об этом 18 мая сообщила английская Национальная служба здравоохранения.

В больнице в Солсбери отказались раскрывать детали лечения, которое получал Сергей Скрипаль, ссылаясь на врачебную тайну, пишет «Коммерсантъ».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия 4 марта пострадали в результате воздействия неизвестного вещества в британском городе Солсбери. Как сообщила британская сторона, их отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок».

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 14 марта заявила, что из страны вышлют 23 российских дипломатов в связи с делом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. МИД РФ назвал заявление Мэй беспрецедентно грубой провокацией. В ответ на действия Лондона Москва выслала 23 британских дипломатов. После этого более 14 стран выслали около 100 российских дипломатов.

Сергей Скрипаль служил в Главном разведывательном управлении Генштаба ВС. До 2003 года работал в управлении делами МИД России. В декабре 2004 года был арестован ФСБ РФ по обвинению в сотрудничестве с английской разведкой. Согласно данным следствия, был завербован во время прохождения военной службы в Вооруженных силах России в 1995 году. В годы службы и после увольнения он передавал английской разведке сведения, составляющие государственную тайну РФ. За это он получил от английской разведки, согласно следствию, более 100 тыс. долларов. Сергей Скрипаль признал себя виновным и согласился на сотрудничество, после чего в 2006 году был приговорен Московским окружным военным судом к 13 годам лишения свободы в колонии строго режима, а также лишен всех званий и наград. В 2010 году был помилован указом президента РФ Дмитрия Медведева. После освобождения Сергей Скрипаль получил убежище в Соединенном Королевстве.

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