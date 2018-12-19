Бывшего замглавы Сочи Паламарчука признали виновным в злоупотреблении полномочиями

Центральный суд Сочи 18 декабря признал Юрия Паламарчука виновным. Чиновник в мэрии курировал вопросы ЖКХ и городского хозяйства.

Претензии правоохранителей вызвала деятельность предприятий, отвечающих за сбор мусора в городе. Против Паламарчука возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий. Чиновника задержали, до сентября он находился в СИЗО, затем меру пресечения ему изменили на домашний арест. Через несколько дней после этого его отстранили от должности.

Чиновник признал свою вину, в связи с этим уголовное дело суд рассмотрел в особом порядке. Бывшего вице-мэра приговорили к одному году лишения свободы в колонии-поселении, пишет «Коммерсант-Юг».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», чиновник являлся председателем совета директоров АО «Спецавтохозяйство по уборке города». По версии следствия, в феврале 2016 года, заведомо зная о наличии кредиторской задолженности и убытков акционерного общества, он принял решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «САХ по уборке города» управляющей организации ООО «ТСМ». На заседании совета директоров акционерного общества с указанной организацией были заключены договора на оказание услуг по обработке и транспортированию твердых коммунальных отходов по завышенной стоимости.

При этом вице-мэр знал, что организация находилась в предбанкротном состоянии и не имела возможности осуществлять финансово-хозяйственную деятельность. В результате организации неправомерно были перечислены денежные средства. При этом разница между тарифом ООО «ТСМ» и стоимостью услуг на транспортирование твердых коммунальных отходов составляла более 115 млн рублей.

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