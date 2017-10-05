Бывшему депутату ЗСК Зиринову сократили на два месяца срок заключения

Верховный суд РФ оставил в силе приговор Северо-Кавказского окружного военного суда, но незначительно смягчил наказание.

«Суд 2 октября рассмотрел апелляционную жалобу защиты Сергея Зиринова, которая требовала отменить приговор, который выносился с процессуальными нарушениями», — сообщила адвокат осужденного Анна Ставицкая.

По ее словам, срок заключения бывшему депутату ЗСК сократили на два месяца — с 22 лет до 21 года и десяти месяцев колонии строгого режима. Приговор вступил в силу.

Ставицкая уточнила, что двум другим фигурантам дела — Эдуарду Паладьяну и Анастасу Тильгерову — суд увеличил сроки заключения на два месяца. Карнику Асланяну наказание оставили без изменений.

Адвокат добавила, что в апелляционной жалобе защита представила доказательства давления на членов коллегии присяжных заседателей перед вынесением вердикта. Также было отмечено нарушение прав Зиринова на защиту, сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», бывший депутат ЗСК Сергей Зиринов в 1999 году создал преступную группировку. В банду входили сотрудники суда и милиции. До 2013 года участники банды совершили убийства генерального директора ЗАО «Санаторий «Малая бухта»» и его жены, директора ООО «Товары для детей», а также пытались убить заместителя атамана Анапского городского казачьего общества и застрелили его водителя.

Верховный суд России 8 апреля 2015 года перенес рассмотрение дела Зиринова из Краснодара в Ростов-на-Дону.

На скамье подсудимых были: сам Зиринов, Евгений Александрович, Карник Асланян, Эдуард Паладьян, Амар Сулоев и Анастас Тильгеров. В зависимости от предполагаемой роли их обвиняли по статьям «убийство», «бандитизм» и «незаконный оборот оружия». Двое фигурантов дела, Андрей Мирошников и Дмитрий Сапожников, заключившие сделку со следствием, получили 13 и 16 лет тюрьмы. Полиция разыскивала проходящих по делу Амбарцума Эйрияна и Игоря Нехаенко. Следствие проверило информацию о причастности участников банды к совершению других преступлений.

На 15 августа 2016 года были назначены прения сторон, а 7 сентября 2016 года Сергей Зиринов выступил перед судом с последним словом.

«…Я понял, что виновен в том, что имею образование и первоначальный капитал и, возможно, что мой цвет волос черный», — заявил Сергей Зиринов в последнем слове.

В Ростове-на-Дону 13 сентября 2016 года присяжные Северо-Кавказского окружного военного суда вынесли обвинительный вердикт по делу экс-депутата Заксобрания Краснодарского края Сергея Зиринова, при этом один из подсудимых — Евгений Александрович — был оправдан.

Прокурор 20 сентября 2016 года попросил суд приговорить экс-депутата Законодательного собрания Краснодарского края Сергея Зиринова к 25 годам колонии, а 23 сентября 2016 года суд продлил Зиринову и остальным подсудимым по этому делу срок содержания под стражей. Адвокаты Зиринова попросили направить дело на новое рассмотрение с новым составом присяжных. В Ростове-на-Дону 11 октября 2016 года Северо-Кавказский окружной военный суд вынес приговор по делу Сергея Зиринова.

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