Бывший адвокат одного из членов банды Цапка отказался защищать Мамаева и Кокорина

Адвокат Умалат Сайгитов больше не будет представлять интересы футболистов.

«Слишком много адвокатов, у семи нянек дитя без глазу, у каждого адвоката свой угол видения. Чтобы не было войны, так сказать», — пояснил адвокат.

Ранее передумал защищать спортсменов и известный адвокат Александр Добровинский, сообщает телеканал «360».

Сайгитов представлял интересы правой руки главаря кущевской банды Сергея Цапка — Вячеслава Цеповяза.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», игроки «Краснодара» и «Зенита» Павел Мамаев и Александр Кокорин 8 октября избили в кафе мужчину, который сделал им замечание. Пострадавшим оказался сотрудник Минпромторга Денис Пак. В конфликте пострадал еще один чиновник. В пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве сообщили, что после драки в кафе возбудили дело.

Адвокат Пака сообщил, что у его подзащитного диагностировали сотрясение мозга и ушиб левой руки.

Футбольный клуб «Краснодар» 8 октября выступил с заявлением по поводу драки в московском кафе, одним из участников которой, по сообщениям СМИ, являлся полузащитник «быков» Павел Мамаев. В клубе подчеркнули, что считают неприемлемыми и осуждают любые формы насилия.

Позже стало известно, что футболисты причастны к избиению водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.

ФК «Краснодар» заявил, что намерен разорвать контракт с Мамаевым после драк в Москве.

По факту еще одной драки в Москве с участием Мамаева и Кокорина возбудили дело. СМИ сообщили, что футболистов задержали.

ФК «Краснодар» подал в РФС заявление о расторжении контракта с Мамаевым. РПЛ попросил рассмотреть инцидент с Кокориным и Мамаевым в РФС.

РФС одобрил решение клубов о расторжении контрактов с футболистами.

Дело о драках с участием Мамаева и Кокорина передали в ГСУ ГУ МВД. В отношении Павла Мамаева и Александра Кокорина было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Игрок ФК «Краснодар» Павел Мамаев 10 октября пришел на допрос в МВД, его задержали по делу о хулиганстве.

Кокорин явился в полицию позже назначенного времени. Нападающий «Зенита», как и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, был задержан ГУ МВД Москвы на 48 часов.

ФИФА взяла под особый контроль ситуацию с Кокориным и Мамаевым. Футболистам 12 октября изберут меру пресечения.

МВД опубликовало видео допроса задержанных Мамаева и Кокорина. Адвокат Кокорина заявил, что чиновник спровоцировал футболиста на конфликт. Полицейские задержали брата футболиста «Зенита» Кокорина.

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