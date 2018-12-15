Бывший глава «Магнита» вошел в совет директоров «Азбуки вкуса»

Хачатура Помбухчана пригласили в компанию на должность независимого директора.

«Мы пригласили на должность независимого директора Хачатура Помбухчана, который обладает большим и разносторонним опытом в розничной торговле, — рассказал председатель совета директоров «Азбуки вкуса» Максим Кощеенко.

По его словам, компания рассматривает институт независимых директоров как хорошо зарекомендовавшую себя практику корпоративного управления, эффективный инструмент верификации решений менеджмента и аудита бизнес-процессов, сообщает РБК.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», основатель «Магнита» Сергей Галицкий в феврале покинул компанию. Он продал практически все свои акции группе ВТБ. Должность генерального директора «Магнита» в феврале занял Хачатур Помбухчан. В конце апреля компания переизбрала совет директоров и Помбухчана среди них не оказалось. В июне стало известно, что Помбухчан покинет компанию и уступит должность гендиректора Ольге Наумовой .

«Азбука вкуса» — российская частная сеть продовольственных супермаркетов в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.

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