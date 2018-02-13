Бывший игрок ФК «Краснодар» Жиров перешел в «Енисей»

Защитник 13 февраля заключил договор с красноярским клубом.

Александр Жиров провел в Премьер-лиге более 60 матчей за «Анжи» и «Томь». В июне прошлого года он подписал контракт с «Краснодаром», но за основную команду горожан он так и не сыграл, сообщает пресс-служба ФК «Енисей».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», договор ФК «Краснодар» с Александром Жировым был рассчитан до 30 июня 2021 года. Однако контракт расторгнули в феврале по обоюдному согласию сторон.

Ранее ФК «Краснодар» арендовал у «Зенита» полузащитника Олега Шатова. В команду также перешел защитник «Волгаря» Игорь Калинин.

Капитан ФК «Краснодар» Андреас Гранквист летом покинет клуб. Полузащитник Михайло Ристич перешел в пражскую «Спарту» на правах аренды.

Федор Смолов принял решение не уходить из ФК «Краснодар» этой зимой. По его словам, летом он продолжит ждать предложения, которое устроит клуб и будет соответствовать его целям.

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