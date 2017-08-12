Бывший игрок ФК «Кубань» Игорь Армаш подписал контракт с «Анжи»

Молдавский защитник будет выступать за клуб на правах свободного агента.
Контракт с 30-летним игроком рассчитан на один сезон, сообщает пресс-служба «Анжи».
С 2010 года Армаш выступал за краснодарскую «Кубань». В прошедшем сезоне защитник провел за клуб 14 матчей в Футбольной национальной лиге. С 2008 года играет в составе главной национальной сборной Молдавии.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в июне в СМИ появилась информация, что «Кубань» не планирует продлевать контракт с центральным защитником, капитаном клуба Игорем Армашем. Соглашение молдаванина с «желто-зелеными» закончилось 30 июня.
В пресс-службе «Кубани» сообщали, что с Армашем ведутся переговоры.
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