Бывший игрок ФК «Кубань» Игорь Армаш подписал контракт с «Анжи»

Молдавский защитник будет выступать за клуб на правах свободного агента.

Контракт с 30-летним игроком рассчитан на один сезон, сообщает пресс-служба «Анжи».

С 2010 года Армаш выступал за краснодарскую «Кубань». В прошедшем сезоне защитник провел за клуб 14 матчей в Футбольной национальной лиге. С 2008 года играет в составе главной национальной сборной Молдавии.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в июне в СМИ появилась информация, что «Кубань» не планирует продлевать контракт с центральным защитником, капитаном клуба Игорем Армашем. Соглашение молдаванина с «желто-зелеными» закончилось 30 июня.

В пресс-службе «Кубани» сообщали, что с Армашем ведутся переговоры.

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