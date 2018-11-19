Бывший игрок ХК «Сочи» назвал половину российских женщин замарашками

Такое заявление Райан Уитни, выступавший за «Сочи» в 2014-2015 годах, сделал в эфире собственного подкаста Spittin’ Chicklets.

В эфире Райан Уитни вместе с канадцем Тедди Перселлом, который играл за омский «Авангард», обсудил жизнь в России, в том числе девушек.

«Они либо шикарные, либо полные замарашки, середины нет. Есть либо отвратительные, либо настоящие бомбы. Либо Курникова, либо чернобыльский урод с тремя глазами», — сказал Уитни.

Перселл рассказал о том, как однажды в России познакомился с девушкой в Instagram.

«Она приходит ко мне домой, и я понимаю, что она вообще ни бум-бум в английском, переводит через Google. Все время! Я ее спрашиваю: «Сколько тебе лет?». Она достает телефон, чтобы перевести», — рассказал он.

По мнению спортсменов, российские мужчины тратят слишком много денег на прически и спортивные штаны. Они отметили, что не понимают, зачем ездить на Mercedes, если ты живешь в квартире размером с ванную комнату.

Хоккеисты пожаловались на то, что в России они похудели. Они также отметили, что им доводилось пробовать бутерброды с икрой и майонезом, сообщает телеканал «360».

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