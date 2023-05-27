Бывший посол США в России призывает учить украинский язык

Майкл Макфол, бывший посол США в Москве, считает, что США должны увеличить количество украинских студий в связи с будущим членством Украины в Евросоюзе и НАТО. Об этом сообщили СМИ.

По словам дипломата, после распада СССР США стали меньше внимания уделять изучению некоторых стран, ранее оккупированных Россией: «Я профессор Стэнфордского университета, и я могу вам сказать, что у нас нет кафедры украиноведения. И это позор, это очень неправильно.” “Во всех аспектах, мы должны начать понимать во всех отношениях”, сказал он.