Бывший президент Италии Джорджо Наполитано умер в возрасте 99 лет.

Вкл. 22 сентября бывший президент Италии Джорджо Наполитано скончался в возрасте 99 лет в клинике «Сальватор Мунди» в Риме. Был президентом страны в 2006-2015 годах.

Джорджо Наполитано родился 29 июня 1925 года в Неаполе. Наполи В 2013 году на этот пост был переизбран 87-летний Наполитано. Ушёл в отставку в 2015 году. Во время учёбы в университете сотрудничал с фашистским журналом IX maggio. В 1944 году он установил контакт с коммунистической организацией Неаполя, а в 1945 году стал членом Итальянской коммунистической партии и работал на различных должностях.

В 1996–1998 годах Джорджо Наполитано был министром Интерьер Италии. В 2005 году он получил звание почетного сенатора Италии. В мае 2006 года Наполитано стал президентом страны. В 2013 году 87-летний Наполитано был переизбран на этот пост. Он ушел в отставку в 2015 году.