Бывший президент ЮАР Джейкоб Зума находится в России на лечении

Представитель Фонда Джейкоба Ги Мванеле Магни сказал, что поездка Зумы в Россию стала достоянием общественности из-за слухов в СМИ.

«Хотя поездка была частной, как утверждалось ложно, это не было секретом», — сказал он, добавив что Зума и его окружение находились «на коммерческом рейсе, полном пассажиров».

Он не уточнил, когда бывший президент вернется в Южную Африку.

В минувшие выходные Джейкоб Зума посетил конференцию по углеродным кредитам в Зимбабве в качестве представителя белорусской компании. Был условно-досрочно освобожден Артуром Фрейзером, считавшимся соратником бывшего президента.