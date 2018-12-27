Российский сервис вызова такси с 1 января возглавит Андрей Лукашевич. Штаб-квартира группы компаний располагается в Краснодаре.

«Сооснователь компании Виталий Безруков, ранее занимавший пост СЕО, продолжит работу над развитием компании в качестве члена Совета директоров», — сообщила интернет-порталу «Кубань 24» руководитель пресс-службы ГК «Везет» Зоя Австрийская.

Андрей Лукашевич в 2018 году создал и возглавил инвестиционное направление Mail.Ru Foodtech Ventures. В 2016-2018 годах он занимал позицию CEO Delivery Club — крупнейшего сервиса доставки еды, представленного в 97 городах России.

ГК «Везет» управляет брендами «Везет», «Лидер», Red Taxi и Fasten.

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