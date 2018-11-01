Бывший вице-губернатор Кубани стал министром сельского хозяйства Адыгеи

Владимира Свеженца назначили на должность указом главы Республики Адыгея.

Представляя нового министра, Кумпилов отметил профессиональные качества и опыт работы Свеженца, а также знание региона и эффективное взаимодействие с республиканской властью в период его деятельности в администрации Краснодарского края и в Министерстве сельского хозяйства РФ.

Владимир Свеженец до назначения министром сельского хозяйства РА возглавлял Департамент развития сельских территорий Министерства сельского хозяйства РФ.

Кумпилов пожелал Свеженцу успехов на новом посту и выразил уверенность в том, что его высокие компетенции позволят выполнить поставленные задачи по развитию сельского хозяйства региона, сообщает пресс-служба главы Адыгеи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», бывший вице-губернатор Кубани Свеженец перешел на работу в Минсельхоз РФ в апреле 2016 года.

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