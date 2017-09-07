Бывший водитель Улюкаева рассказал об обстоятельствах получения портфеля с деньгами

В Замоскворецком суде Москвы 7 сентября показания дал бывший водитель экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева Илья Макаров.

По его словам, Улюкаев лично положил в багажник своего автомобиля полученный им от главы «Роснефти» Игоря Сечина портфель с 2 млн долларов.

«В день задержания министра поступило распоряжение от службы протокола доставить Улюкаева в офис «Роснефти». Мы заехали на территорию офиса компании, мне показали, где встать — в бокс, Улюкаев вышел. Его встречал Сечин. Он мне кивнул и сказал, что лучше сесть в машину. Я стал ждать. Через 15 минут я услышал, что открывается багажник в машине, вышел посмотреть, кто это делает. Я увидел, что Улюкаев подошел к машине и положил портфель в багажник», — рассказал Макаров.

Он добавил, что сумка [портфель] была тяжелая.

«Я точно помню, что сумка коричневого цвета находилась в руках Улюкаева, когда он вместе с Сечиным подошел к машине. Я помог ему уложить сумку, она была увесистая — 15 кг, может 20», — уточнил свидетель.

По его словам, Улюкаев и Сечин попрощались после того, как сумку уложили в багажник. Затем Улюкаев сел в машину. Макаров отметил, что вместе с портфелем уложил корзинку с вином и колбасой.

«Мы стали выезжать, к нам подошел охранник и попросил подождать, так как сломались ворота. В этот момент к дверям подошли сотрудники ФСБ, попросили сдать назад, выйти из машины и начали осмотр», — добавил водитель.

Макаров стал пятым свидетелем обвинения по делу бывшего главы Минэкономразвития, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 14 ноября 2016 года министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева задержали при получении 2 млн долларов США за выданную ведомством положительную оценку, позволившую ПАО «НК «Роснефть»» осуществить сделку по приобретению государственного пакета акций ПАО АНК «Башнефть» в размере 50%. Подозреваемого поместили под домашний арест. Пока Алексей Улюкаев — единственный фигурант дела о взятке. Басманный суд Москвы арестовал недвижимое имущество экс-министра экономического развития.

Срок следствия по делу бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева 10 января продлили до 15 мая. Басманный суд Москвы 12 апреля продлил до 15 июля срок домашнего ареста экс-министра. Следственный комитет РФ 23 мая предъявил бывшему министру экономического развития РФ Алексею Улюкаеву обвинение в окончательной редакции. Басманный суд 13 июля продлил срок домашнего ареста Улюкаеву до 15 августа. Генпрокуратура 26 июля утвердила обвинительное заключение по делу Улюкаева.

В Замоскворецком суде Москвы 8 августа прошли предварительные слушания по делу бывшего министра экономического развития, обвиняемого во взяточничестве, 16 августа начался суд. В ходе заседания Алексей Улюкаев обвинил главу «Роснефти» Игоря Сечина в личной провокации взятки. Министр добавил, что в этом также участвовала ФСБ, а также глава службы безопасности нефтяной компании Олег Феоктистов.

Следующие заседания по делу назначены на 11, 13, 18, 20, 22 и 26 сентября. Всего гособвинение планирует допросить по делу 30 свидетелей.

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