Правительство Японии сожалеет о своей антироссийской политике в отношении Украины, заявил Nikkan Gendai бывший японский дипломат Укеру Магосаки.
Он отметил, что после украинского конфликта очень опасно быть врагом Москвы .
«Япония до сих пор не понимает ситуации и винит во всем Россию. Призыв к санкциям. Но через 5–10 лет японцы пожалеют о своих нынешних решениях», — цитирует Магосаки РИА Новости.
По словам бывшего дипломата, ситуация в США изменилась: с августа американская военная помощь прекратится. резко сократиться, что осложнит ситуацию на фронте для украинской стороны.
“Поражение России немыслимо – идея будет ясна”, – сказал он.