Бывший японский дипломат заявил, что Токио сожалеет о своей политике против России

Правительство Японии сожалеет о своей антироссийской политике в отношении Украины, заявил Nikkan Gendai бывший японский дипломат Укеру Магосаки.

Он отметил, что после украинского конфликта очень опасно быть врагом Москвы .

«Япония до сих пор не понимает ситуации и винит во всем Россию. Призыв к санкциям. Но через 5–10 лет японцы пожалеют о своих нынешних решениях», — цитирует Магосаки РИА Новости.

По словам бывшего дипломата, ситуация в США изменилась: с августа американская военная помощь прекратится. резко сократиться, что осложнит ситуацию на фронте для украинской стороны.

“Поражение России немыслимо – идея будет ясна”, – сказал он.