CAS не допустил на чемпионат мира шестерых российских лыжников

Спортивный арбитражный суд в Лозанне в феврале сохранил временное отстранение шестерых российских лыжников.

Среди них — Евгений Белов, Александр Легков, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Евгения Шаповалова и Юлия Иванова.

Эти спортсмены не смогут выступить на чемпионате мира по лыжному спорту в Лахти, который начнется 22 февраля, сообщает «Газета.ру».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее о том, что CAS вынесет вердикт по апелляциям российских лыжников на решение Международной федерации лыжного спорта (FIS) оставить в силе их временное отстранение, сообщил Алексей Петухов.

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