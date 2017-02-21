CAS не допустил на чемпионат мира шестерых российских лыжников

0
0

4c4d95b338ab133dea192640b0664a2a CAS не допустил на чемпионат мира шестерых российских лыжников Спортивный арбитражный суд в Лозанне в феврале сохранил временное отстранение шестерых российских лыжников.

Среди них — Евгений Белов, Александр Легков, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Евгения Шаповалова и Юлия Иванова.

Эти спортсмены не смогут выступить на чемпионате мира по лыжному спорту в Лахти, который начнется 22 февраля, сообщает «Газета.ру».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее о том, что CAS вынесет вердикт по апелляциям российских лыжников на решение Международной федерации лыжного спорта (FIS) оставить в силе их временное отстранение, сообщил Алексей Петухов.

Источник

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ