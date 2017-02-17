CAS в феврале вынесет решение по апелляциям российских лыжников

Спортивный арбитражный суд (CAS) 20-21 февраля вынесет вердикт по апелляциям российских лыжников на решение Международной федерации лыжного спорта (FIS) оставить в силе их временное отстранение.

Решение FIS было принято в отношении Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Юлии Ивановой и Евгении Шаповаловой, сообщает ТАСС.

«До начала чемпионата мира в Лахти осталось всего шесть дней. Время неутомимо бежит, а ситуация так же накалена. Эти пять дней будут решающими, есть надежда, что завтра состоится апелляция в суд. В понедельник или вторник будет решение», — написал Петухов на своей странице в Instagram.

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