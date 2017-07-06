ЦБ анонсировал появление герба России на новых банкнотах

Начиная с купюр в 200 и 2 тыс. рублей вместо эмблемы ЦБ будут размещать государственный герб России.

Об этом сообщил директор департамента наличного денежного обращения Банка России Александр Юров.

Он отметил, что с 2016 года уже выпускаются в обращение монеты с гербом. Дальнейшие модификации банкнот будут только с ним.

«Поскольку введение изображения герба влечет изменение дизайна банкнот, то рациональнее всего это будет осуществить при проведении плановой модернизации банкнот Банка России», — пояснил Юров.

Директор департамента ЦБ добавил, что те банкноты и монеты с изображением эмблемы Банка России, которые находятся в обращении сейчас, не будут изымать ради замены эмблемы на герб, пишет «Российская газета».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», новые банкноты 200 и 2 тыс. рублей планируется ввести обращение в октябре. На купюре номиналом 200 рублей будут размещены символы Севастополя — изображение памятника затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический, а на банкноте номиналом 2 тыс. рублей появятся знаменитые места Дальнего Востока — мост на остров Русский во Владивостоке и космодром Восточный в Амурской области.

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