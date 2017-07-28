ЦБ отозвал лицензию у банка «Югра»

Решение об отзыве вступило в силу 28 июля.

«Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 28 июля 2017 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации ПАО БАНК «Югра»», — говорится в сообщении на сайте регулятора.

Ранее ЦБ приостановил полномочия акционеров и руководства «Югры» по управлению банком и передал его под контроль временной администрации — Агентству по страхованию вкладов (АСВ). Одновременно ЦБ ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов «Югры».

Решение ЦБ вызвало протест Генеральной прокуратуры: 19 июля она объявила, что опротестовала приказы регулятора как безосновательные, передает РБК.

В Краснодарском крае есть три отделения банка «Югра»: в Краснодаре, Новороссийске и Сочи.

Вернуться на ленту

Источник