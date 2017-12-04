ЦБ отозвал лицензию у краснодарского банка «Новопокровский»

Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 ноября эта кредитная организация занимала 208-е место в банковской системе РФ.

Ограничение вступает в силу 4 декабря.

По данным Центрального банка, «Новопокровский» не соблюдал требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного представления информации и достоверности направлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю.

Бизнес-модель кредитной организации была ориентирована на агрессивное привлечение денег населения и их размещение в активы неудовлетворительного качества, сообщает ТАСС.

Филиалы банка работали в Краснодаре, станице Новопокровской, Москве, Саратове, Волгограде и Костроме.

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