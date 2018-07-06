ЦБ пообещал выпустить монету 1/2 рубля в случае выхода сборной России в полуфинал ЧМ

Обещание выпустить монету номиналом 1/2 рубля появилось на страницах Банка России в социальных сетях.

Макет опубликовали в Facebook, «ВКонтакте» и Twitter.

На аверсе изображены герб России и год выпуска монеты, а на реверсе видны надпись «чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России» денежное значение — ½ рубля, сообщает телеканал «360».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сборная России по футболу сыграет с командой Хорватии в четвертьфинале чемпионата мира 7 июля в Сочи. Команда и ее тренер Станислав Черчесов вечером 5 июля прилетели в Сочи. На четвертьфинал ЧМ-2018 Россия — Хорватия в Сочи продали все билеты.

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Чемпионат мира по футболу — 2018

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