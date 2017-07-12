ЦБ предложил активировать полисы ОСАГО через 72 часа после покупки

12 июля в 14:54

По мнению зампреда Банка России Владимира Чистюхина, это необходимо для предотвращения случаев злоупотребления со стороны водителей.

«Самый простой пример — когда уже совершено ДТП и в этот же день водитель пытается купить электронный полис ОСАГО. Если это достаточно быстро делается и у него полис на руках, потом он через 15-30 минут заявляет о ДТП. Нам бы хотелось такого рода случаи предотвратить, сделать «период охлаждения»», — пояснил он.

Для этого Центробанк предлагает ввести правило, согласно которому электронный полис ОСАГО начинает действовать не ранее чем через 72 часа после оформления покупки на сайте страховщика.

Чистюхин добавил, что добросовестные потребители, которые не успели купить полис заранее и хотят сделать это день в день, смогут приехать в офис страховщика и купить страховку там, сообщает ТАСС.

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