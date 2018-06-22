ЦБ предложил спрашивать согласие клиентов банка на перевод денег по телефону

По мнению экспертов, зачисления денег на счет без такого согласия несут риски, например, для чиновников.

Проект изменений в положение «О правилах осуществления перевода денежных средств» Банк России разместил для публичного обсуждения. В нем устанавливается обязанность банков запрашивать у клиентов согласие на зачисление денег на счет, в случае если при переводе в качестве идентификатора использовался только номер телефона.

Перевести деньги по номеру телефона можно с помощью многих банковских мобильных и онлайн-приложений. Подтверждение у получателя при этом не запрашивается.

В некоторых случаях переводы на банковский счет по номеру телефона могут стать причиной судебных разбирательств.

«Одно из возможных негативных последствий — предъявление требования о взыскании неосновательного обогащения. В этом случае инцидент может быть исчерпан уже после того, как клиент, на чей счет поступили деньги, просто вернет их плательщику», — рассказал юрист практики разрешения споров и банкротства «Линии права» Кирилл Коршунов. Проблемы с переводами по номеру телефона могут возникнуть у должностных лиц, учитывая запрет на получение подарков для государственных и муниципальных служащих.

«По закону в случае зачисления денег на счет они должны сообщить о случившемся работодателю и сдать деньги — в противном случае возможны дисциплинарные взыскания. Кроме того, не исключена возможность инсинуаций в отношении добросовестных чиновников: например, несанкционированный перевод может искусственно создавать видимость наличия конфликта интересов», — отметил юрист.

Самым простым способом запрашивать согласия клиентов банков на зачисление средств будет смс-рассылка. Также это потребует доработок в мобильных банках, сообщает РБК-Краснодар.

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