ЦБ предложил ввести новый вид ценных бумаг

Законопроект о введении и регулировании этого вида бумаг 28 июня внесли в Госдуму.

Согласно внесенному в Госдуму законопроекту, структурная расписка предусматривает выплату ее владельцу номинальной стоимости или части номинальной стоимости и (или) выплату дохода по такой ценной бумаге в зависимости от определенных обстоятельств. Эмитентами структурных расписок смогут выступать кредитные организации, брокеры, дилеры, а также специализированные общества структурных продуктов.

Авторами инициативы выступили председатель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, первый зампредседателя комитета Игорь Дивинский и член Совета Федерации Николай Журавлев.

«Это будут эмиссионные бумаги, мы вчера договорились об их названии — «структурные расписки». Мы видим сейчас, что есть потребность в новых, более доходных инструментах», — пояснила директор департамента развития финансовых рынков Банка России Елена Чайковская.

По ее словам, инициатива прорабатывается с 2016 года. Новый инструмент будет отличаться от облигаций ключевым признаком — в облигациях присутствует защита номинала, а в новых структурных продуктах будет предусмотрена вероятность невозврата номинала (основного долга).

«Это отдельная категория инструментов для инвесторов, которые в них разбираются. Главное, чтобы инвесторы, покупая их, понимали те риски, которые с ними связаны», — подчеркнула Чайковская.

Она добавила, что сейчас подобные инструменты существуют в виде договорных отношений, а не ценных бумаг. Соответственно, они не могут торговаться на бирже, сообщает ТАСС.

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