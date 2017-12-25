ЦБ призвал россиян не хранить в качестве сувениров банкноты в 2 тыс. и 200 рублей

В Центробанке сообщили, что новые банкноты в течение нескольких месяцев поступят в достаточном количестве во все регионы.

«Я знаю, что многие начинают хранить эти деньги как сувениры. Понятно, пока они редкие. Даже некоторые магазины, мы понимаем это тоже, пока опасаются брать эти купюры… Какое-то время они будут редкими, но ограничений в их выпуске нет. Они скоро станут повседневными. Хранить их нет никакого смысла. Может быть, такой процесс будет несколько месяцев, в следующем году, мы считаем, они будут шире распространены», — сказала председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Она добавила, что в декабре новые банкноты стали поступать практически во все регионы.

«Они постепенно будут появляться в обращении все больше и больше. Они вводятся в обращение по мере изъятия купюр смежных номиналов», — отметила глава ЦБ.

По ее словам, пока Банку России не известно о случаях подделок новых банкнот в 200 и 2 тыс. рублей, сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», купюры в 2 тыс. и 200 рублей поступили в банки Кубани.

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