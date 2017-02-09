ЦБ РФ: индивидуальный пенсионный капитал начнут формировать с 2019 года

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34d7e2a1382d6736044ffca024aafe3b ЦБ РФ: индивидуальный пенсионный капитал начнут формировать с 2019 года В Правительстве РФ в феврале проходит согласование концепции системы индивидуального пенсионного капитала.

Об этом сообщил первый зампред Центрального банка России Сергей Швецов.

Система должна прийти на смену обязательному формированию пенсионных накоплений. Планируется, что законопроект появится к апрелю и может быть принят в осеннюю сессию Госдумы.

«Остался только один вопрос — как описать автоподписку граждан на участие в системе индивидуального пенсионного капитала. В ближайшее время придем к пониманию этой конструкции», — сказал Швецов.

По его словам, новая система должна заработать с 2019 года. Она предполагает участие граждан в формировании пенсионных накоплений. С их зарплаты накопления будут отчисляться по умолчанию, если они не подадут заявление об отказе на участие, пишет «Российская газета».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», концепция индивидуального пенсионного капитала предусматривает, что он будет формироваться в НПФ за счет добровольных отчислений граждан сверх пенсионного тарифа в 22%.

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