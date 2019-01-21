ЦБ РФ выявил несоответствие в 265 млн рублей у краснодарского банка «Первомайский»

Об этом говорится в отчете о финансовом состоянии организации, опубликованном Банком России.

По данным ведомства, обязательства банка составляют 7 млрд 874 млн рублей — это на 10 млн рублей больше, чем указано в собственных документах банка. После проведения дообследования финансового состояния, размер активов банка сократился на 12,6% — с 8 млрд 56 млн до 7 млрд 609 млн рублей. Это произошло из-за снижения ссудной задолженности с 6 млрд 84 млн до 6 млрд 8 млн рублей. Так, из-за разницы между обязательствами и реальными активами «Первомайского» образовалась финансовая «дыра» в 265 млн рублей.

В сообщении отмечалось, что Банк России дважды вводил ограничения на привлечение средств физлиц и неоднократно применял меры надзорного воздействия, сообщает РБК.

По информации ЦБ, ключевым направлением деятельности «Первомайского» было кредитование юридических и физических лиц, в том числе связанных с банком, а основным источником средств для этого стали привлеченные средства населения. При этом более 40% кредитного портфеля сформировано низкокачественной ссудной задолженностью. Кредитная организация систематически занижала величину принимаемого кредитного риска, и Центробанк неоднократно требовал досоздать резервы на возможные потери по займам.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», у краснодарского банка «Первомайский» 23 ноября 2018 года отозвали лицензию. Выплаты вкладчикам краснодарского банка «Первомайский» начнутся не позднее 7 декабря.