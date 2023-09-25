ЦБ России выпустит новые банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей

Банк России планирует ввести в обращение модернизированные банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей в октябре 2023 года.

Об этом заявил заместитель председателя ЦБ РФ Сергей Белов в интервью газете “Известия” Лум.

“Мы планируем представить его в октябре. Банкноты современные – в духе мировых тенденций”, – сказал Белов.

Заместитель председателя ЦБ РФ отметил, что банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей будут иметь больше защитных функций по сравнению с обновленными. 100 рублей.

“Это общий принцип – чем выше номинал, тем сложнее охранный комплекс”, – сказал он.