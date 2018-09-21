ЦБ создаст мобильное приложение для консультации россиян по финансовым вопросам

Об этом рассказал руководитель службы ЦБ РФ по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаил Мамута.

Сейчас существует интернет-приемная, но она не позволяет получить ответ в режиме реального времени. Приложение не будет дублировать функции интернет-приемной, через которую принимают жалобы граждан. Новый сервис нужен для того, чтобы отвечать на вопросы граждан в сложных ситуациях при оказании им финансовых услуг.

«Это будет приложение, направленное на возможность коммуницировать с потребителем. Мы работаем как своего рода информационное агентство. Мы разъясняем гражданам их права и обязанности, например, когда компания получила прибыль, но не выплатила акционерам дивиденды», — сказал Михаил Мамута.

ЦБ получает многочисленные жалобы на участников финансового рынка. В июле в интернет-приемную регулятора пришло 22,4 тыс. жалоб, из них более половины на банки (11,3 тыс.) и еще около 20% (4,4 тыс.) на страховщиков. Больше всего проблем возникает при потребительском кредитовании и оказании услуг ОСАГО. Нередко жалуются и на невыплату дивидендов.

Приложение может снизить поток жалоб, поскольку чаще всего причиной обращения в ЦБ становится банальное непонимание прав и обязанностей, накладываемых на стороны в связи с заключением договоров, в том числе договоров страхования, кредитования, открытия счетов.

Повышение финансовой грамотности россиян — часть нацпроекта, который реализуют российские министерства и ведомства. Например, ЦБ и Минфин ведут специализированные сайты с разбором наиболее распространенных ситуаций, в которые может попасть гражданин. Однако граждане все чаще пользуются мобильными устройствами для получения информации. Поэтому приложение, с помощью которого ЦБ сможет общаться с россиянами напрямую, может стать более эффективным, чем распространение контента в интернете, пишут «Известия».

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник