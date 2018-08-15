ЦБ выпустил памятную монету с Владимиром Высоцким

Банк России с 15 августа запустил в обращение памятную серебряную монету номиналом 2 рубля, посвященную поэту, актеру, автору и исполнителю песен Владимиру Высоцкому.

На оборотной стороне на фоне силуэтов двух коней изображен Владимир Высоцкий с гитарой, слева от него — меч, справа указаны годы жизни: 1938-1980. Вверху по окружности расположена надпись «ВЛАДИМИР ВЫСОЦКИЙ».

Монета изготовлена качеством «пруф». Тираж монеты составил 3 тыс. экземпляров.

Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории РФ и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений. Монета дополнит серию «Выдающиеся личности России».

Ранее в этом году ЦБ выпустил серебряную монету номиналом 25 рублей, приуроченную к 80-летию со дня рождения Владимира Высоцкого, сообщает ТАСС.

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