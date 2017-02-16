ЦБ запустит сайт и приложения для повышения уровня финграмотности

Банк России разработает сайт для граждан, желающих улучшить свои знания о финансах.

Об этом рассказал руководитель службы по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров Михаил Мамута на конференции Finfin, посвященной финграмотности.

«Очень важный элемент — это сайт Банка России по финансовому просвещению, который должен быть запущен в текущем году. Сайт — это основа, тот канал, через который мы будем доводить до граждан наиболее актуальную и важную информацию», — заявил он.

Центробанк планирует разработать несколько мобильных приложений в этом году: финансовый советник, мобильный помощник по ОСАГО, приложение по определению подлинности банкноты, добавил Мамута.

«Мобильные приложения, помимо того, что помогут быстро находить ответ на интересующий вопрос, это еще и важный элемент правильного финансового поведения через систему привычек или так называемых паттернов», — цитирует Михаила Мамуту РИА «Новости».

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