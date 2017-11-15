Cборная России по футболу вничью сыграла с командой Испании

Товарищеский матч прошел в Санкт-Петербурге 14 ноября.

В составе испанцев отличились Жорди Альба (9-я минута), Серхио Рамос (35 — с пенальти, 53 — с пенальти). За российскую команду забили игрок «Локомотива» Алексей Миранчук (51) и нападающий ФК «Краснодар» Федор Смолов (41, 70).

Сборные России и Испании встречались в шестой раз: второй раз игра завершилась вничью, четыре раза побеждали испанцы. Этот матч стал самым результативным в противостоянии двух команд, кроме того, россияне впервые смогли забить сборной Испании более одного мяча, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее сборная России по футболу проиграла команде Аргентины со счетом 0:1.

Форварда «Краснодара» Федора Смолова назначили капитаном на матч России с Испанией.

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