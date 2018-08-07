Цена на российскую пшеницу рекордно выросла с конца 2014 года

Цена выросла до 231,5 долларов за тонну.

Это максимальный уровень котировок с конца 2014 года.

По данным Института конъюнктуры аграрного рынка, российская пшеница на прошлой неделе подорожала на 11 долларов — до 234 долларов за 1 т. Специалисты связывают рост цен на культуру с укреплением мировых рынков.

Закупочные цены на пшеницу в глубоководных портах на прошлой неделе выросли с 10,5-11,1 тыс. рублей до 11,2-11,7 тыс. рублей за 1 т.

Согласно данным Минсельхоза, за июль из РФ было отгружено 3,8 млн т пшеницы, что в 2,4 раза превысило аналогичный показатель прошлого года. Экспорт всего зерна за этот месяц достиг 4,73 млн т.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев на совещании 6 августа отметил, что по предварительным итогам уборочной кампании кубанские аграрии в текущем году собрали очередной рекордный урожай зерновых. Край сумел взять планку в 10,4 млн т зерновых, при этом пшеница третьего класса составила 35% от всего урожая, сообщаетпресс-служба администрации Краснодарского края.

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