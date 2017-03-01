Цена на щучью икру в РФ достигла исторического максимума

В России цена на щучью икру достигла исторического максимума — 2,5 тыс. рублей за 1 кг.

Об этом 1 марта сообщил руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев.

По его словам, очередная путина начинается в марте. Однако участники рынка считают, что стоимость на икру не снизится. За последние два года щучья икра подорожала более чем в два раза.

Савельев добавил, что разрешенный объем вылова щуки в Астраханской области (основном районе добычи) увеличивается. В 2015 году было разрешено выловить 5 тыс. 780,4 т, в 2016 — 5 тыс. 947,5 т, в 2017 году — 5 тыс. 969,8 т, сообщает «Интерфакс».

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